Kazadan sonra ters yöne giren minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Eskişehir'de bir kamyonete çarptıktan sonra ters yöne giren minibüsün başka bir araçla çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kenter Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal T. idaresindeki 26 AT 412 plakalı kamyonet, Ali Osman G. idaresindeki 45 C 2418 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yolun karşı şeridine geçerek, M.G. (45) idaresindeki 26 ZA 886 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Minibüs, kaldırama çarparak durabildi. Kazada ticari araçta ve minibüste bulunan M.G. (45), E.G. (10), N.Ö. (72) ve M.Ö. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

