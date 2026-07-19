Çevre Yolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Eskişehir'de Çevre Yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle güzergahtaki trafik akışı durma noktasına geldi.

Olay, Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan Ç.U. idaresindeki 67 EE 500 plakalı spor otomobil, M.N. idaresindeki 26 TR 018 plakalı otomobil ve D.D. idaresindeki 16 BVN 725 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda Çevre Yolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücülerinden Ç.U. ve D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ardından, kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı