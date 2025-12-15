Yoldan çıkan araç su kanalının korkuluklarına çarptı

Eskişehir'de yoldan çıkan otomobil, su kanalının korkuluklarına çarparak durabildi.

Kaza, dün gece çevreyolu akademi kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 SE 434 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksek banketleri aşarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki çimenlerde sürüklenerek savrulan araç, yine yol kenarında bulunan kanalın korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR