Haberler

Yoldan çıkan araç su kanalının korkuluklarına çarptı

Yoldan çıkan araç su kanalının korkuluklarına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak su kanalının korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Eskişehir'de yoldan çıkan otomobil, su kanalının korkuluklarına çarparak durabildi.

Kaza, dün gece çevreyolu akademi kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 SE 434 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksek banketleri aşarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki çimenlerde sürüklenerek savrulan araç, yine yol kenarında bulunan kanalın korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

Suriyeli Ahmed için tarihi gaf! Hatasını saatler sonra düzeltti
Kırmız kart doğru mu? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona son noktayı koydu
title