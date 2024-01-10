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Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Eskişehir'deki dün geceki yoğun kar yağışı sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda araçlarda hasar meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'deki dün geceki yoğun kar yağışı sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçinde yolcu olmayan bir otobüsüyle iki otomobil, olumsuz hava şartları sebebi ile çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydan gelirken İ.C. ve H.D. isimli iki vatandaş yaralandı. Yaralılar Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri incelmelerde bulunurken, aksayan trafik, kazaya karışan araçları çekilmesi ile bir süre sonra normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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