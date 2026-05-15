Hayvanlarını otlatırken üstüne yıldırım düşen adam hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 65 yaşındaki Mevlit Özdamar hayatını kaybetti. Uzun süren aramalar sonucu bulunan Özdamar'ın cenazesi otopsinin ardından defnedildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mevlit Özdamar büyükbaş hayvanlarını otlatmak için mahalle yakınında bulunan meraya gitti. Büyükbaş hayvanlarını otlattığı sırada başlayan yağmur sonrası üzerine yıldırım düşen talihsiz adam olduğu yere yığıldı. Ailesi tarafından haber alınamayan Özdamar'ı bulmak için mahalleli tarafından arama çalışması başlatıldı. Cep telefonu çekmeyen çoban, uzun süren aramalar sonunda mahalleli tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Özdamar, otopsisinin ardından Kuyucak Mahalle Kabristanı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR

