Yakınları 'öldü' diye 112'yi aradı, gerçek bambaşka çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden N.K. isimli 32 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ZANNETTİLER

Durumu fark eden yakınları kadının hayatını kaybettiğini zannetti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde ihbar edilmesi üzerine de hareketlilik başladı. Bahse konu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GERÇEK SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının yaşadığı tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.