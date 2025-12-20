Yakınları 'öldü' diye 112'yi aradı, gerçek bambaşka çıktı
Eskişehir'de 32 yaşındaki kadının yere düştükten sonra hayatını kaybettiğini zanneden yakınları durumu 112'ye ihbar etti. Ekipleri harekete geçiren ihbar sonrası yapılan kontrollerde kadının yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 32 yaşındaki N.K. isimli bir kadın yere düşerek yaralandı.
- Kadının yakınları hayatını kaybettiğini zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kadının yaşadığı tespit edildi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden N.K. isimli 32 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ZANNETTİLER
Durumu fark eden yakınları kadının hayatını kaybettiğini zannetti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde ihbar edilmesi üzerine de hareketlilik başladı. Bahse konu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GERÇEK SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının yaşadığı tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.