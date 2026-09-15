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Eskişehir’de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servisleri denetlendi

Eskişehir’de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servisleri denetlendi
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Eskişehir’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılması dolayısıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını mercek altına aldı. 14 Eylül 2026 tarihinde 07.30 ile 17.00 saatleri arasında icra edilen denetimler kapsamında toplam 46 okul servis aracı durduruldu. Ekipler; araçların mevzuata uygunluğunu, sürücü belgelerini ve araçlarda görevli rehber personeli tek tek kontrol etti.

Denetimlerin eğitim dönemi boyunca süreceği belirtildi

Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını amaçlayan denetim faaliyetlerinin, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi süresince aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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