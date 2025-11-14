Haberler

Eskişehir'de Yaşlı Adamın Şüpheli Ölümü

Güncelleme:
Eskişehir'de, tahtakurusuna karşı ilaçlanan evinde 69 yaşındaki Aziz E. ölü bulundu. Yakınları tarafından polise ihbar edilen olayda, adamın ablasının da kısa süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümün nedeni araştırılmakta.

Eskişehir'de yaşlı bir adam, iki gün önce tahtakurusuna karşı ilaçlanan evinde ölü bulundu.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki 23 numaralı dairede ikamet eden 69 yaşındaki Aziz E.'den haber alamayan yakınları polise durumu ihbar etti. Ekipler, çarşamba günü tahtakurusuna karşı ilaçlanan evin kapısı açıldıktan sonra Aziz E. isimli şahsı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde 69 yaşındaki adamın öldüğü tespit edildi.

Ablası da bugün hayatını kaybetmiş

Bekar olan Aziz E. isimli şahsın yaklaşık bir haftadır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi 75 yaşındaki Zeynep O. isimli ablasının ise bugün vefat ettiği öğrenildi. Aziz E.'nın ablasının vefatından sonra eve geldiği ve şüpheli ölümünün, zehirlenmeden kaynaklı olabileceği iddia edildi. Şahsın kesin ölüm nedeni için geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

