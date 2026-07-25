Eskişehir’de yaşı küçük motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı

Eskişehir'de yaşı küçük motosikletlinin çarpması sonucu yaralanan şahsa sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşı küçük sürücü idaresindeki 26 AOT 364 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir erkek şahsa çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yaralanan adam yere yığıldı. Yerden kalkamayan yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirtilen şahsa sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı