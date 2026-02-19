Yasa dışı silah ticareti yapan şahıs jandarmadan kaçamadı

Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yapan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Tepebaşı İlçesi'nde bulunan ikameti ile aracında yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet 12 calibre ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı