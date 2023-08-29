Eskişehir'de yapılan denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında aranan suçlular ve uyuşturucu madde bulunduranlar da yer alıyor.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde 9 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 3 ay 61 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ü, "kasten yaralama" suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan B.Ş. ile "görevi yaptırmamak için direnme, konut dokunulmazlığının ihlali, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçlarından aranan B.K'yi yakaladı.

Öte yandan ekipler, üzerlerinde tabanca, uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler S.K, N.P, H.B, A.B, K.U ile E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli 9 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.