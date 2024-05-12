Eskişehir'de yapılan çalışmalarda binlerce şüpheli sorgulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 bin 762 şüpheli sorgulanırken, bin 93 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 345 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde faaliyet gösteren İşletmeler, parklar ve caddelerde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 6 bin 762 şüpheli sorgulanırken; 2 şüphelinin arandığı, 6 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca çalışmalarda 1 şüpheliden üzerinden 3,56 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ekiplerce 88 umuma açık yer denetlenirken, 3 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli İşlemler yapıldı. Bin 93 araç kontrol ekiplerce edilirken, 65 sürücüye kural ihlalinden işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR