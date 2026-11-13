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Eskişehir'de yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıkla atlattı

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Eskişehir'de yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıkla atlattı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıkla atlattı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dün gece İstasyon Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü ve otomobildeki yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı; araç çekiciyle kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yan yattı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan yolcular olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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