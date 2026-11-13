Eskişehir'de yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıkla atlattı

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yan yattı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan yolcular olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı