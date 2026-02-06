Kaygan yolda takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine doğru ilerleyen 33 F 3603 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda savrularak refüje çarptıktan sonra takla attı. Güvenlik kamerasına anbean yansıya kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR