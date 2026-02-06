Haberler

Kaygan yolda takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atan bir araçta 2 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine doğru ilerleyen 33 F 3603 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda savrularak refüje çarptıktan sonra takla attı. Güvenlik kamerasına anbean yansıya kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
