Eskişehir'de Yağma Suçlusu Tutuklandı

Eskişehir'de Yağma Suçlusu Tutuklandı
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Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde devriye ekipleri tarafından kimlik sorgusu yapılan bir kişinin, 'Yağma' suçundan toplamda 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde devriye ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüphelinin 'Yağma' suçundan 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca devriyesi esnasında kimlik sorgusu yapılan bir şahsın "Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma" suçundan arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs 20 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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