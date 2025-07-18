Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
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Eskişehir'de evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının cinayetiyle ilgili 1 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eskişehir'de evinde bıçaklanarak vahşice öldürülen yabancı uyruklu kadının ölümüyle ilgili 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda dün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1'i engelli 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Cinayetin gerçekleştiği ev mühürlenirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüpheli, elleriyle yüzünü gizledi

Yaşanan olayla ilgili şüphelilerden birisi bugün sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bırakan şüpheli, ekip aracının içerisinde yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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