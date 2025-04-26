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Eskişehir'de Vefat Eden Polis Memuru Altan Yalım Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'de Vefat Eden Polis Memuru Altan Yalım Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eskişehir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Altan Yalım için düzenlenen cenaze törenine katılanlar, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Eskişehir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden polis memuru Altan Yalım, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Altan Yalım, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Merhum polis memuru için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Yalım'ın acılı ailesine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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