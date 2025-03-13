Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Soruşturması Başlatıldı
Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheliyi tespit ederek adli makamlara sevk etti. Araçlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas terziyle birlikte soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; 11 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR