Midesinde taşıdığı uyuşturucu maddeler polisin dikkatinden sayesinde ele geçirildi

Eskişehir'e 44 kapsül uyuşturucu maddeyi midesinde taşıyan S.A. isimli yabancı uyruklu şahıs, polisin dikkatli çalışması sayesinde yakalandı. Midesinden uyuşturucular çıkarılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurtdışından Eskişehir'e gelen S.A. (25) isimli yabancı uyruklu şahsın kent girişindeki çevirme noktasında durumundan şüphelenilmesi üzerine hastanede yapılan detaylı tetkikler neticesinde yutmak suretiyle midesinde 44 kapsül metamfetamin maddesi taşıdığı anlaşıldı. Cerrahi müdahaleyle sözkonusu maddeler şahsın bedeninden çıkarıldı. Tedavisi akabinde şahıs tutuklandı. Yapılan titiz operasyon ile uyuşturucu maddelerin Eskişehir'de piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi sağlandı. - ESKİŞEHİR

