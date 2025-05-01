Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir kent merkezinden, Beylikova ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bi şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şüpheli şahsın Eskişehir ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Beylikova ilçesine getireceği bilgisi alındı. Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesinde şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada; 19,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR