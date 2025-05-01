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Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir merkezinden Beylikova ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada 19,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Eskişehir kent merkezinden, Beylikova ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bi şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şüpheli şahsın Eskişehir ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Beylikova ilçesine getireceği bilgisi alındı. Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesinde şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada; 19,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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