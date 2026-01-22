Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmalarıyla bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, şüpheli mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir adreste farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Sivrihisar ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde, ekiplerce yapılan aramada; 769 gram esrar, 100 gram sentetik bonzai, 23 adet sentetik ecza hap, 5 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olay şüphelisi işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

