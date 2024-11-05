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Eskişehir'de Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu madde satışı için müşteri arayan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinden 19 gram metamfetamin ve 14 gram skunk ile birlikte işlem yapıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satmak için müşteri arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Tepebaşı İlçesi'nde şüpheli 2 şahsın üzerlerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, 19 gram metamfetamin ve 14 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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