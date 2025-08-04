Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 34 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 5 kişiye tutuklama kararı verilirken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda 34 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 28 Temmuz - 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 24 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 34 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 29 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 5,20 gram metamfetamin, 60 adet sentetik ecza hapı, 1 gram esrar ve 274,53 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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