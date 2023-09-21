Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 45,52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler M.S, A.T. ile A.T'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 45,52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.