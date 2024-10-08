Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir şahsın evine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sivrihisar İlçesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Ekipler tarafından şahsın evine düzenlenen operasyonda, 1,6 gram metamfetamin, 103 gram kubar esrar, 1 adet skunk, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet dedektör, 9 adet av tüfeği fişeği, 15 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' ve 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR