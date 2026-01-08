Haberler

Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Alpu ve Beylikova'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 85 gram sentetik kannabinoid, 16 gram metamfetamin ve 137 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Jandarma, uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı çalışmalarda, Alpu ve Beylikova ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve kullanıldığına yönelik bilgiler aldi. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda; 85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından soruşturma başlatıldı ve adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
