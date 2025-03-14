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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Bonzai Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde 9 kilo bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir şahsın üzerine sarılı vaziyette 9 kilo bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 14 Mart tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde, ismi açıklanmayan şahsın üzerine sarılı vaziyette, yaklaşık 9 kilogram bonzai maddesi elde edilebilecek olan 324,14 gram kokain ve 89,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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