Eskişehir'de polis ve jandarmadan ortak operasyon: 40 şüpheliye işlem yapıldı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki denetimlerde 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 15 - 21 Haziran 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 99,87 gram metamfetamin maddesi, 99,04 gram bonzai maddesi, 5,25 gram esrar maddesi, 76 adet sentetik ecza hapı, 14 bin 894 kök haşhaş, 0,33 gram bonzai hammaddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 28 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 40 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 37 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR