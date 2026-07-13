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Polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu denetimi: 18 olaya müdahale edildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki denetimlerde 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 6 Temmuz - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 0,88 gram bonzai ham maddesi, 52,02 gram bonzai maddesi, 235 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 18 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 23 şahıstan 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 22 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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