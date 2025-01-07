Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bulundukları araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Bahsi geçen araçta yapılan aramada, 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR