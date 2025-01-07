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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir araçta 160 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bulundukları araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Bahsi geçen araçta yapılan aramada, 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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