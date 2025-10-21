Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Eskişehir'den Sivrihisar ilçesine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma, yapılan aramada 470 gram bonzai ele geçirdi.

Eskişehir'den Sivrihisar ilçesine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen ve jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinden Sivrihisar ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesine geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada bir çanta içerisine saklanmış 470 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden 1'i tutukladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

