Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'den Sivrihisar ilçesine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen ve jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinden Sivrihisar ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesine geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada bir çanta içerisine saklanmış 470 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden 1'i tutukladı. - ESKİŞEHİR