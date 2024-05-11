Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 şahısın durdurulması sonucu arandığı tespit edilerek hakkında işlem yapıldı.
Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 1 şüphelinin arandığı tespit edildi. Ayrıca ekiplerce şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 gram bonzai maddesi, 14 sentetik hap, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR