Sokak ortasında elinde tabancayla hareketsiz yatan genç paniğe neden oldu

Eskişehir'de sokak ortasında elinde silah bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen hareketsiz halde yatan genç, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve kaldırım üzerinde elinde tabancayla hareketsiz yatan D.S. (23) isimli genci gören vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, şahsın elinde bulunan tabancayı alarak çevrenin ve şahsın güvenliğini kontrol altına aldı. Ardından olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, D.S.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı