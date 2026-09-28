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Eskişehir'de uyuşturucu denetimlerinde 72 şahsa işlem yapıldı, 11 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de polis ve jandarmanın 21-27 Eylül'deki uyuşturucu denetimlerinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 72 şahıs hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 64 olaya müdahale edildi; işlem yapılan 72 şahıstan 11'i tutuklandı, 69 şahıs serbest bırakıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 72 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 21 - 27 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 64,84 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 53 adet sentetik ecza hapı, 57,32 gram esrar maddesi, 0,29 gram eroin, 436,86 gram bonzai maddesi, 5,50 gram kokain, 110,40 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 17,25 gram bonzai hammadde ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 64 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 72 şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 69 şahıs serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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