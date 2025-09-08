Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimlerinde 48 Gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 1-8 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 185,95 gram metamfetamin maddesi, 165 adet sentetik ecza hapı, 11,41 gram esrar maddesi, 7 adet ecstasy hap ve 67,32 gram bonzai maddesi ile bin 106 gram skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 42 olaya müdahale edilip, 48 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 41 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
