Eskişehir'de Nisan ayı uyuşturucu operasyonları: 29 tutuklama

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 2 kilo 662 gram metamfetamin maddesi, bin 329 adet sentetik ecza hapı, 866,07 gram bonzai maddesi, 67,54 gram esrar maddesi, 20,71 gram kokain, 1 adet ecstasy hap ve 2 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 5 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Jandarma ve polis ekiplerince 163 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 238 şahıstan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 209 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

