Eskişehir'de uyuşturucu denetimleri devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 20 Nisan ve 27 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 291,33 gram metamfetamin maddesi, 657 adet sentetik ecza hapı, 178,02 gram bonzai maddesi, 2,33 gram esrar, 1,60 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 29 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 41 şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 31 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı