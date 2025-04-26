Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Eskişehir'de U Dönüşü Yapan Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de U Dönüşü Yapan Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de U dönüşü yapan ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi.

Eskişehir'de U dönüşü yapan ticari araçla çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.20 sıralarında İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.İ. isimli şahsın idaresindeki 26 T 0017 plakalı ticari araç, U dönüşü yaparken E.A. isimli şahsın idaresindeki 26 AKC 416 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.