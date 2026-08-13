Eskişehir’de U dönüşü yapan otomobile başka bir otomobilin çarpma anı kamerada

Eskişehir'de U dönüşü yapmak isteyen otomobile karşı yönden gelen bir başka otomobilin çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan 55 PB 600 plakalı otomobil, 'U' dönüşü yapmak üzere hamle yaptı. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan 01 AZJ 923 plakalı otomobil, dönüş yapan araca çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin dönüş yaptığı esnada karşıdan gelen aracın çarpma anı net bir şekilde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı