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Eskişehir'de tüfekli kavgada 2 yaralı, 2'si çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de tüfekli kavgada 2 yaralı, 2'si çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma tüfekli kavgaya dönüştü, saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralandı. Olay sonrası kaçan 2'si çocuk 5 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, olay sonrası kaçan 2'si çocuk toplam 5 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin, kullandıkları tüfeği bir beze sararak Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçtıkları tespit edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma neticesinde olaya karıştığı belirlenen E.Y., Ş.K., S.A. ile 18 yaşından küçük olan İ.A.A. ile F.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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