Eskişehir'de Tramvay Yolu Üzerinde Devrilen Otomobil Seferleri Aksattı
Eskişehir Odunpazarı'nda 71 Evler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu. Kaza sırasında tramvay hattı üzerinde kalan araç, kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.
Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 RV 392 plakalı otomobil devrildi. Tramvay hattı üzerinde devrilen otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri de normale döndü. - ESKİŞEHİR