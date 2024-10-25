Eskişehir'de Tramvay Yolu Üzerinde Devrilen Otomobil Seferleri Aksattı

Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 RV 392 plakalı otomobil devrildi. Tramvay hattı üzerinde devrilen otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri de normale döndü. - ESKİŞEHİR