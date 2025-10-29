Haberler

Eskişehir'de Tramvay Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün bayrak asmak için açık bıraktığı servis aracına çarpan tramvayda 3 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de sürücüsünün bayrak asmak için açık bıraktığı servisin kapısına çarpan tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki 26 S 0287 plakalı servisin kapısını açtı. Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı. Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
