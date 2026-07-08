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Eskişehir'de trafik kazası sebebiyle tramvay seferleri aksadı

Eskişehir'de trafik kazası sebebiyle tramvay seferleri aksadı
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Eskişehir'de bir otomobilin tramvay hattına karıştığı kaza nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel hattındaki tramvay seferlerinde aksama yaşandı. ESTRAM acil durum otobüslerini devreye alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de tramvay hattı üzerinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle seferlerde aksama yaşandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde, Opera Tramvay Durağı'nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tofaş marka bir otomobil, tramvay hattı üzerinde kazaya karıştı. Kaza sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel hattında tramvay seferleri aksadı. ESTRAM tarafından acil durum otobüslerinin devreye alındığı açıklandı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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