Haberler

Eskişehir'de tramvayın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Eskişehir'de tramvayın çarptığı yaşlı adam yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki A.P.'ye tramvay çarptı. Hafif yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de tramvayın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.40 sıralarında İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.P. isimli yaşlı adama tramvay çarptı. Yere düşerek yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

O da savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim