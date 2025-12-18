İki aracın hurdaya döndüğü kaza kameraya yansıdı

Eskişehir'de bir ticari aracın otomobile yandan çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazada bir kadın sürücü yaralandı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi Ruhikaymaz Caddesi ve Kazansoy Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde ilerleyen İ.Y. idaresindeki 26 ANK 703 plakalı ticari araç, Ö.Y. yönetimindeki 26 ADY 868 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil sokağın karşı yönüne geçerek kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan kadın sürücü Ö. Y. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR