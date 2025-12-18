Haberler

İki aracın hurdaya döndüğü kaza kameraya yansıdı

İki aracın hurdaya döndüğü kaza kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kadın sürücü yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ve detaylar.

Eskişehir'de bir ticari aracın otomobile yandan çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazada bir kadın sürücü yaralandı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi Ruhikaymaz Caddesi ve Kazansoy Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde ilerleyen İ.Y. idaresindeki 26 ANK 703 plakalı ticari araç, Ö.Y. yönetimindeki 26 ADY 868 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil sokağın karşı yönüne geçerek kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan kadın sürücü Ö. Y. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title