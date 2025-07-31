Eskişehir'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: İki Yaralı
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Eskişehir-Bursa kara yolunda bir kamyonet ile işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Eskişehir'de kamyonetle, işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Bursa kara yolundaki 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa istikametine ilerleyen Y.E.G. idaresindeki 26 AAT 058 plakalı kamyonet, boş olan T.G. idaresindeki 26 S 0585 plakalı servis otobüsünün yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisi ile servis otobüsünün camları kırılırken, kontrolden çıkan kamyonet takla atarak refüje çıktı. Ters dönen kamyonet ağaçları kırarken, araçta yolcu olarak bulunan H.D. ve sürücü Y.E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen kamyonet sürücüsünün yakınları, araç içindeki özel eşyaları topladı.

Kaza ile ilgili incelme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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