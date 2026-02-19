Haberler

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Eskişehir-Ankara çevreyolunda meydana gelen kazada, üst geçidin beton kolonuna çarpan otomobilde ağır yaralanan Yaşar A., hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Vedat K.'nın tedavisi devam ediyor.

Eskişehir'de dün gece meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak üst geçidin beton kolonuna çarpan otomobilde ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara çevreyolunda seyir halindeki Vedat K. (47) idaresindeki 26 ACT 062 plakalı otomobilin, üst geçidin taşıyıcı kolonuna çarpması sonucunda bir kaza meydana gelmişti. Kazanın ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar A. (56), burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan ve bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan sürücü Vedat K.'nın ise tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
