Haberler

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir panelvan aracın park halindeki tır dorsine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de panelvan aracın park halindeki tır dorsine saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı panelvan araç, park halinde bulunan ve sürücüsü Y.A.'nın içerisinde uyuduğu 26 AGP 192 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta dorsenin arka bölümüne ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan Şefik M. ile yolcu konumunda bulunan Dursun G. isimli kadını çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Şefik M.'nin durumunun kısmen ağır olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Modi'den İsrail'e tarihi destek: Yaşa İsrail!
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap