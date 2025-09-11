Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir - Ankara kara yolu Mahmudiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden C.Ö. idaresindeki 54 SE427 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, sürücü C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından; 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi, 2'si ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Eskişehir'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR