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Polis ve jandarmanın trafik denetimleri, 8 bin 945 trafik cezası kesildi

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Eskişehir'de 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 36 bin 697 araç kontrol edildi, 8 bin 945 ceza kesildi, 444 araç trafikten men edildi ve 61 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 61 sürücü belgesine el konulurken, 444 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 6 Temmuz - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 36 bin 697 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 bin 332 yük taşımacılığı yapan araç, bin 191 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 269 alkol denetimi, bin 329 motosiklet ve 10 bin 358 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 8 bin 945 trafik cezası kesildi, 444 araç trafikten men edildi ve 61 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 87 yaralanmalı, 87 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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